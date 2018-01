Robert Mugabe é destituído como líder de seu partido

O presidente do Zimbábue Robert Mugabe foi demitido como líder de seu partido, a União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica, ZANU-PF, neste domingo, 19. O presidente afastado zimbabuano foi substituído por Emmerson Mnangagwa.

O Comitê Central do Partido de Mugabe, a (ZANU-PF), concordou em demiti-lo como o número um na formação e substituiu-o pelo ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, informou a mídia local.

Parlamento do Zimbábue pedirá impeachment de Mugabe, diz oposição

Impeachmeant

O parlamento do país deve apresentar uma moção pedindo o impeachment do presidente Robert Mugabe, disse o líder da oposição, Innocent Gonese, neste domingo. Gonese, do partido MDC-T, afirmou já estar em conversas com o Zanu-PF – partido do governo – para agir em conjunto. "Se Mugabe não tiver renunciado até terça, então, tão certo quanto o sol nascer do leste, o processo de impeachment vai começar", disse./ EFE com informações da AP