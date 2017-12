Robô orienta clientes de supermercado no Japão O robô Enon começou a ser utilizado neste sábado e durante um mês vai ficar em experiência, orientando os clientes de um supermercado de Oita, no sudoeste do Japão, com indicações que permitem aos compradores encontrar com mais facilidade os produtos à venda. Com 130 centímetros de altura, o pequeno Enon é o menor atendente das lojas de departamento Jusco Park Apraz Oita. Mas, sem dúvida, é um duro rival para seus companheiros de trabalho. Pelo menos, no que se refere à atenção dada aos clientes. O polivalente Enon é capaz de interagir com as pessoas que fazem suas compras no Jusco Park por meio da voz e de uma tela acionada por toques. Além disso, anda sobre rodas, acompanhando e guiando o cliente que não sabe onde encontrar os produtos desejados. Desenvolvido pelos Laboratórios Fujitsu e pela Fujitsu Frontech, o robô foi posto em funcionamento pela empresa Aeon Kyushu. O protótipo vai ser testado todos os fins de semana, até 9 de julho. O Enon não só detecta a presença de pessoas e oferece sua ajuda aos clientes, mas também pode ser utilizado para retirar lixo e resíduos das lojas.