Robô que pousou em cometa pode ter de voltar antes O robô Philae foi para próximo de uma colina que está bloqueando a chegada da luz solar aos painéis solares do artefato, informaram cientistas nesta quinta-feira. O robô está estável e seus instrumentos científicos começaram a coleta de dados para enviá-los para Terra, incluindo as primeiras imagens tiradas da superfície de um cometa. O problema é que sua vida útil pode ser mais curta do que o esperado.