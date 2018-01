Robôs removem barro do submarino Kursk Um robô começou ontem a limpar o barro em volta do submarino nuclear Kursk, assentado a 108 metros de profundidade no Mar de Barents. Se as condições meteorológicas continuarem adequadas, uma equipe de mergulhadores iniciará amanhã o trabalho de preparo da embarcação para ser içada em setembro. O vice-almirante Mikhail Motsak admitiu ontem à imprensa que a operação "não está isenta de riscos". O Kursk afundou em agosto, causando a morte de seus 118 tripulantes.