Robôs russos fizeram campanha virtual sobre armas após massacre na Flórida

WASHINGTON - Uma hora depois de a imprensa noticiar o ataque em que o jovem identificado como Nikolas Cruz matou 17 pessoas em uma escola na Flórida, na semana passada, centenas contas no Twitter supostamente ligadas à Rússia publicaram mensagens com ênfase na questão do controle sobre a venda de armas.

Essas contas abordaram as notícias sobre o ataque na mesma velocidade que os canais de notícias transmitiam as últimas informações sobre o caso. Algumas adotaram a hashtag #guncontrolnow (controle de armas agora, em tradução livre). Outras usaram os termos #gunreformnow (reforma sobre armas agora) e #Parklandshooting (ataque a tiros em Parkland).

Antes do ataque, muitas destas contas publicavam mensagens com foco na investigação do procurador especial Robert Mueller, que lidera a apuração sobre a possível interferência russa na eleição presidencial dos EUA, em 2016.

"Isto é muito típico para eles, de se aproveitar de notícias como esta", disse Jonathon Morgan, diretor da New Knowledge, empresa que rastreia campanhas online de desinformação. "Os robôs focam em qualquer questão que cause discórdia entre os americanos. Quase de forma sistemática."

E uma das questões mais polêmicas nos EUA neste momento é como lidar com a questão das armas, já que defensores da Segunda Emenda se opõem aos defensores do controle sobre a venda de armamento. Assim, as mensagem publicadas por estas contas automatizadas, ou robôs, tinham como objetivo ampliar essa divisão e tornar ainda mais difícil algum tipo de entendimento entre os dois lados.

Qualquer notícia - não importa o quão trágica - se tornou uma oportunidade para espalhar mensagens inflamatórias no que se acredita ser uma campanha de desinformação russa de longo alcance. A desinformação tem várias formas: vídeos de conspiração no YouTube, falsos grupos de interesse no Facebook e exércitos de contas automatizadas que podem direcionar uma discussão no Twitter.

Essas contas automáticas no Twitter são acompanhadas de perto por pesquisadores. No ano passado, a Alliance for Securing Democracy, em conjunto com o German Marshall Fund, um grupo de pesquisa de políticas públicas em Washington, criou um site que rastreia centenas de contas do Twitter de usuários reais e de prováveis robôs relacionados a uma campanha de influência promovida por Moscou.

Para detectar as contas automatizadas, os pesquisadores procuraram por alguns sinais, como um volume extremamente alto de postagens ou conteúdos aparentemente combinados com centenas de outras contas. Eles disseram que foi exatamente o que aconteceu pouco depois do ataque em Parkland, na Flórida.

"(Os robôs) encontram qualquer questão controversa e tentam transformá-la em algo insolúvel e repleto de frustração", diz Karen North, professora de mídias sociais da University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism. "Isso aumenta a frustração e a raiva (dos internautas)".

Funcionários da inteligência dos EUA advertiram recentemente sobre a possibilidade de atores mal-intencionados tentarem espalhar campanhas de desinformação durante a eleição de meio de mandato, em novembro.

Em audiências no Congresso no ano passado e em encontros com legisladores, as empresas de mídias sociais prometeram que se esforçarão para que não ocorra durante a campanha eleitoral deste ano o mesmo que em 2016, quando robôs foram usados para espalhar notícias falsas e boatos em detrimento de alguns candidatos.

Mas essa campanha no Twitter pouco depois do ataque na Flórida é um exemplo de como os russos ainda têm a capacidade de influenciar os internautas americanos.

"Tivemos mais de um ano para trabalhar conjuntamente e enfrentar a ameaça da Rússia, para implementarmos estratégias para nos defendermos de futuros ataque. Acredito, no entanto, que infelizmente ainda não temos um plano abrangente neste sentido", afirmou o senador democrata Mark Warner, vice-diretor da Comissão de Inteligência do Senado durante audiência neste mês sobre as ameaças globais ao EUA.

"O que estamos vendo é uma agressão contínua da Rússia com alvos predeterminados e com o objetivo de minar nossas instituições democráticas. E nada indica que eles deixarão de fazer isto (num futuro próximo)", completou Warner.

Quando os robôs russos passaram a usar a hashtag #Parklandshooting - criada inicialmente para divulgar notícias sobre o ataque -, rapidamente aumentaram a tensão sobre o tema. Explorando a questão da saúde mental associada ao debate sobre controle de armas, propagaram a noção de que Nikolas Cruz, autor da ação, era um "lobo solitário" com distúrbios mentais.

Essa contas também espalharam um boato de que ele teria feito buscas por frases árabes no Google antes do ataque. Simultaneamente, os bots começaram a usar outras hashtags, como #ar15, em relação ao rifle semiautomático usado por Cruz, e #NRA.

Na manhã da sexta-feira 16, os bots que publicaram os tuítes sobre o ataque em Parkland passaram para a usar a hashtag #falseflag - um termo usado por teóricos da conspiração para se referir a uma operação secreta do governo que é realizada para se parecer com outra coisa - com uma teoria de que o ataque em Parkland nunca aconteceu.

Na segunda-feira 19, os robôs adotaram novos alvos: a corrida Daytona 500 em Daytona Beach, na Flórida, e notícias sobre William Holleeder, um homem julgado na Holanda por seu papel em seis assassinatos envolvendo membros de gangs. Não está claro o motivo para esta mudança. / NYT