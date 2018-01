Rocha lunar é devolvida a Honduras Uma rocha lunar, dada de presente em 1973 pelo presidente americano Richard Nixon ao governo hondurenho, foi devolvida para o embaixador de Honduras segunda-feira, após ter sido roubada no início dos anos 90. Uma operação de agentes disfarçados da Nasa vinha rastreando o paradeiro da pedra desde 1998, sob a liderança de Joseph Richard Gutheinz. O agente Gutheinz descobriu que a rocha, montada numa base de madeira que leva uma placa com a bandeira hondurenha, estava circulando pelo mercado negro de pedras lunares. Depois de encontrada, a pedra foi reconhecida por uma corte federal americana como propriedade de Honduras e entregue para o embaixador do país em Washington, Mario Canahuati. A rocha foi trazida da Lua em 1972 pela tripulação da Apollo 17, última missão Apollo a pousar na Lua, e faz parte de uma série de amostras de pedras lunares doadas a várias nações pelo governo dos Estados Unidos.