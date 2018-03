Rochas deslizam e matam dez no Peru Dez pessoas morreram sob toneladas de pedras que deslizaram de um morro sobre um canteiro de obras de uma rodovia na região central do Peru. O acidente ocorreu no último sábado numa remota zona de selva a três horas de carro da cidade de Pazuzo, 275 quilômetros a nordeste de Lima. Segundo autoridades municipais, os mortos foram três funcionários da obra e sete pessoas que passavam pelo local. O deslizamento ocorreu quando os trabalhadores perfuravam as rochas com uma broca gigante.