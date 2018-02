Rohani: Irã não discutirá direito de enriquecer urânio O novo presidente do Irã, Hassan Rohani, reiterou hoje que seu país está aberto à discussão dos detalhes de suas atividades nucleares durante as negociações com Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia e afirmou que as usinas do país permanecerão abertas às inspeções da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele enfatizou, no entanto, que o direito de enriquecer urânio com fins pacíficos não é negociável.