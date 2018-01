Rolex é vendido por US$ 235 mil em leilão em Genebra Um relógio de pulso que um dia pertenceu ao ex-imperador do Vietnã foi vendido por 342.000 francos suíços (equivalente a US$ 235.181), preço recorde por um Rolex, informaram organizadores de um leilão nesta terça-feira. A casa de leilões Philips não revelou a identidade do comprador de um "Oyster Perpetual Rolex", produzido em 1952 e leiloado ontem, segundo a casa. Segundo a Philips, o imperador Bao Dai comprou o relógio numa loja da Rolex em Genebra em 1954, durante as negociações de paz que tentavam pôr fim à guerra colonial francesa no Vietnã. Bao Dai, que governava com apoio francês, foi deposto por seus rivais vietnamitas em 1955 e morreu em seu exílio na França cinco anos mais tarde. O recorde mundial pago por um relógio de pulso, no entanto, pertence ao "World Time", produzido em 1939 pela Patek Philippe. A peça foi leiloada em abril último, também em Genebra pela casa Antiquorum. O comprador, um asiático não identificado pagou 6,6 milhões de francos suíços, ou US$ 4 milhões.