Romênia abrigará interceptadores de mísseis americanos

"A Romênia concordou em abrigar o interceptador Standard Missile 3 como parte do novo plano de defesa de mísseis do governo para proteger as tropas norte-americanas e nossos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra as ameaças balísticas do Irã", disse o porta-voz do Departamento de Estado, P.J. Crowley, aos jornalistas em Washington. Crowley também tentou acalmar os temores dos russos dizendo "como deixamos claro várias vezes, não são equipamentos dirigido à Rússia".