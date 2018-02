Romênia deve votar o impeachment de seu presidente A coalizão que governa a Romênia prometeu prosseguir com a votação para o impeachment do presidente Traian Basescu ainda nesta sexta-feira. A União Europeia expressou preocupação com o Estado de Direito do país. As tensões políticas também estão os investidores inquietos, com a moeda nacional, o leu, alcançando uma baixa recorde em relação ao euro nesta sexta-feira.