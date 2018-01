Romênia terá parque temático sobre Drácula A cidade medieval de Sighisoara, na Transilvânia, venceu a concorrência para sediar um parque temático sobre Drácula no qual serão investidos milhões de dólares, anunciaram hoje as autoridades locais. Sighisoara, local de nascimento de Vlad, o empalador - personagem histórico que inspirou a lenda de um conde que se transforma em vampiro e bebe sangue -, venceu as outras cidades romenas na disputa para abrigar o projeto, disse Claudiu Lucaciu porta-voz do governo. O parque temático de US$ 34,7 milhões ficará nesta cidade, localizada a 290 quilômetros de Bucareste, por esta situar-se nas proximidades de um aeroporto, de uma linha ferroviária e de uma rodovia internacional. Parte do dinheiro será empregada na restauração de uma fortaleza do século 15 e de suas muralhas. O projeto deverá ser concluído em 2003.