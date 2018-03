Romeno é atacado por urso em seu jardim Um homem foi hospitalizado, na Romênia, depois que um urso marrom o atacou no jardim de sua casa. O animal agrediu Cezar Popa, de 64 anos, ontem, na cidade turística de Busteni, a 150 quilômetros da capital Bucareste. Popa já deixou a UTI, informa a enfermeira Nadia Ionita. Ele sofreu ferimentos no crânio, teve uma perna quebrada e um ferimento no quadril. Segundo os moradores da região, esta é a primeira vez que se tem notícia de um ataque de urso a um ser humano na área, que é rica em florestas e onde ursos são avistados com freqüência. Há milhares de ursos marrons vivendo soltos na Romênia. Caçá-los é ilegal.