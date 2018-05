Romenos pedem renúncia de presidente e premiê

"Não podemos mais suportar a miséria; já basta", disse Rodica Patran, aposentada que participou no protesto na capital. Ela disse que as aposentadorias foram congeladas e os salários do serviço público reduzidos em 25% desde julho de 2010.

Os manifestantes se mobilizaram pelas redes sociais na internet. O objetivo também foi prestar solidariedade ao fundador do serviço médico de emergência do país, o palestino Raed Arafat. Ele foi forçado a renunciar ao cargo no início da semana depois que o presidente Basescu introduziu uma controversa proposta de reforma do sistema de saúde. Em meio a críticas cada vez mais severas, a proposta foi retirada de debate público. As informações são da Dow Jones.