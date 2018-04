Romenos sofrem ataques racistas na Irlanda do Norte

As 20 famílias romenas, incluindo uma com um bebê de cinco dias, fugiu ontem para uma igreja de Belfast, após sofrerem ataques em suas casas, em um bairro operário, segundo o Conselho da Irlanda do Norte para Minorias Étnicas, um grupo comunitário local. Autoridades locais transferiram hoje os ciganos para um centro comunitário. Não havia relatos sobre feridos. "Houve pedras lançadas e janelas quebradas. É um pequeno grupo de gangues racistas", afirmou Malcolm Morgan, pastor da Igreja da Cidade, que os acolheu, à emissora britânica "GMTV".

As tensões raciais aumentaram em Belfast desde um jogo entre a Irlanda do Norte e a Polônia, em março, segundo um grupo de minorias da cidade. Houve outro episódio de violência nesta semana, quando dezenas de pessoas jogaram garrafas e fizeram saudações nazistas durante um protesto contra o racismo. A prefeita de Belfast, Naomi Long, condenou os ataques e pediu aos moradores da região que apoiem os vizinhos. Algumas famílias de ciganos afirmaram que, temendo novos ataques, pretendem voltar à Romênia.