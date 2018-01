Romenos vão às urnas para segundo turno Os eleitores romenos foram hoje às urnas no segundo turno da eleição presidencial, para escolher entre o atual primeiro-ministro, Adrian Nastase - um veterano da antiga elite comunista -, e o prefeito de Bucareste, Traian Basescus, cuja plataforma política busca a aproximação com o Ocidente. O vencedor sucederá ao presidente Ion Iliescu, que dirigiu o país em 11 dos últimos 15 anos, e terá de formar um governo capaz de empreender reformas na economia e na Justiça para permitir o ingresso do país na União Européia em 2007.