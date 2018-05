Romney admite que prévias entre republicanos estão disputadas

Associated Press

NORTH CHARLESTON - O pré-candidato republicano Mitt Romney disse nesta sexta-feira, 20, que a corrida do partido para escolher o nome que enfrentará Barack Obama nas urnas em novembro está agora sendo disputada "pescoço a pescoço". As declarações do ex-governador de Massachusetts foram feitas na véspera da prévia da Carolina do Sul.

Veja também:

PARA ENTENDER: Os Super-Pacs

ESPECIAL: Eleições nos EUA 2012

A semana mostrou-se negativa para Romney. O pré-candidato, que havia vencido o caucus de Iowa, viu o resultado ser revertido em prol do rival Rick Santorum após a recontagem, já que votos haviam desaparecido. Além disso, outro postulante, Newt Gingrich, apareceu como líder nas pesquisas de intenção de voto das prévias da Carolina do Sul. "Sinceramente, é empolgante estar em uma disputa dessas", disse Romney.

O caucus da Carolina do Sul vai se dar em um cenário diferente do de New Hampshire, o anterior, vencido por Romney. Um dos pré-candidatos, Rick Perry, anunciou o abandono da disputa, declarando apoio a Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Representantes.

Caso Romney vença a prévia, retomará a vantagem sobre os rivais. O caucus, porém, também deve mostrar quem vai emergir como seu principal rival - Gingrich ou Santorum, ex-senador pela Pensilvânia. A Carolina do Sul, porém, é um Estado cujos eleitores são conhecidos pela religião e pelo conservadorismo, o que não deve favorecer o ex-governador de Massachusetts.

Desafio

A falta de empolgação com Romney é visível na Carolina do Sul, onde a maioria dos eventos de sua campanha são acompanhados por uma plateia modesta e contida. Considerado liberal demais por algumas alas do partido, ele costuma ter melhor desempenho em Estados menos conservadores.

Ele também enfrenta a desconfiança dos evangélicos, em parte motivada pelo fato de ser mórmon. Na tentativa de explorar as fraquezas de Romney, os adversários intensificaram as críticas à sua candidatura nos últimos dias. Como venceu em New Hampshire - e anteriormente havia ganhado em Iowa - ele é o principal alvo dos rivais, que querem reduzir sua vantagem.

Com informações da BBC