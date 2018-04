Romney anuncia apoio a McCain em disputa republicana O ex-candidato republicano à Presidência dos EUA Mitt Romney manifestou na quinta-feira seu apoio a John McCain e conclamou o partido a se unir em torno da candidatura, o que pode reconciliar o senador com a base conservadora. Romney deixou de lado suas diferenças em relação a McCain e adotou um tom conciliador, chamando-o de herói americano, uma semana depois de abandonar a disputa pela indicação partidária. "Mesmo quando a disputa estava apertada e nossas discordâncias eram debatidas, o calibre do homem era aparente", disse Romney, ao lado de McCain. "Este é o homem capaz de liderar nosso país numa hora perigosa." McCain disse que a campanha foi dura, mas que "agora avançamos juntos pelo bem do nosso partido e da nossa nação". "Tivemos diferenças em questões específicas, mas nunca houve qualquer dúvida sobre nossa filosofia comum, nossos princípios e dedicação ao partido de Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e Ronald Reagan, o que compartilhamos", afirmou. Romney, 61 anos, e McCain, 71, travaram uma dura disputa pelo eleitorado conservador, culminando com um cáustico debate em 30 de janeiro na Califórnia. Mas tudo isso ficou para trás quando ambos se encontraram em Boston para uma cerimônia formal de apoio, algo destinado a promover a confiança dos conservadores em McCain. "Ainda tenho minhas posições, o senador tem suas posições, mas como partido ficamos unidos", disse Romney. "Possivelmente não poderemos incorporar as posições de todos os republicanos em um indivíduo, porque temos posições diferentes." Se todos os 282 delegados conquistados por Romney se somarem aos 822 de McCain, o senador ficaria com 1.104, bem perto dos 1.191 necessários para garantir a indicação. Pelas regras, porém, os delegados já vinculados a Romney não precisam seguir a recomendação dele. McCain ainda enfrenta o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee, que ganhou o apoio de alguns eleitores conservadores "órfãos" de Romney. Muitos conservadores vêem McCain com desdém devido a suas posições moderadas a respeito de imigração, cortes de impostos e reforma do financiamento eleitoral. Levar esses eleitores às urnas em novembro será uma questão essencial da campanha republicana. (Reportagem adicional de Jason Szep em Boston)