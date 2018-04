Romney apoiará McCain em disputa republicana, diz fonte O republicano Mitt Romney, que desistiu da disputa pela indicação do seu partido à eleição presidencial norte-americana há uma semana, vai apoiar o ex-rival John McCain, disse uma fonte do Partido Republicano nesta quinta-feira. Romney e McCain tiveram disputas duras durante a campanha pela indicação do Partido Republicano. Após uma série de derrotas, Romney anunciou sua desistência na quinta-feira da semana passada. "Romney decidiu apoiar McCain", afirmou a fonte republicana. O anúncio formal é esperado para breve. (Reportagem de Steve Holland)