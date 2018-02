Romney arrecada US$ 100 milhões em junho

WASHINGTON - A campanha de Mitt Romney anunciou ontem que arrecadou em junho mais de US$ 100 milhões. A soma ultrapassa as expectativas da campanha e é recorde de arrecadação mensal de todas as campanhas republicanas.

O recorde absoluto ainda é de Barack Obama, em setembro de 2008, quando ele obteve US$ 150 milhões em doações. A campanha de Romney já havia arrecadado mais do que a de Obama em maio, quando conseguiu atrair US$ 77 milhões, enquanto o democrata obteve apenas US$ 60 milhões.

Segundo assessores de Romney, a maior parte da quantia veio de novos doadores, principalmente dos Estados de Nova York, Colorado, Michigan, New Jersey e Ohio. A campanha do atual presidente, que ainda não divulgou os números de junho, afirmou que o rival republicano, ao divulgar os resultados, pretende "desviar a atenção" das últimas acusações sobre suas contas na Suíça, em Bermudas e nas Ilhas Cayman.