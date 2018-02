Romney critica Obama por fala sobre Chávez Mitt Romney, virtual candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA, disse ontem que o presidente Barack Obama "é muito ingênuo" se pensa que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, não é uma ameaça para os EUA. Ao ser questionado por uma TV sobre o que achava das relações entre Chávez e o Irã, Obama disse: "Sempre nos preocupa que o Irã realize atividades desestabilizadoras. Mas as ações do senhor Chávez não tiveram uma repercussão grave".