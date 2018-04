Romney diz que EUA não aguentam 2º governo Obama O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, disse nesta terça-feira que ele poderá aguentar mais duas semanas de ataques da campanha do presidente Barack Obama, que tentará a reeleição em 6 de novembro, mas que os EUA não aguentarão mais quatro anos de governo do seu rival. Um dia após o terceiro debate presidencial, que as pesquisas indicam foi vencido por Obama, Romney e seu colega de chapa, o candidato a vice-presidente Paul Ryan, fizeram comício no Estado de Nevada.