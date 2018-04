Romney é favorito em prévias de Nevada e Maine

WASHINGTON - Praticamente sem adversário, o moderado Mitt Romney tem grande chance vencer a primária deste sábado, 4, em Nevada. Prejudicado por falhas na organização de sua campanha, o conservador Newt Gingrich não conseguiu se impor como rival agressivo, a exemplo de sua performance na disputa na Flórida, no dia 31.

No outro lado dos EUA, no Maine, a primária também marcada para hoje será animada pela briga entre Romney e o mais independente dos republicanos, o deputado federal Ron Paul. Gingrich não estará entre os protagonistas.

As disputas de hoje envolvem um total de 52 cadeiras na Convenção Nacional do Partido Republicano, em agosto, quando será formalizada a escolha do candidato republicano para eleição presidencial de novembro. São 28 delegados para Nevada e outros 24 para o Maine.

Pesquisa do Cannon Survey Center da Universidade de Nevada divulgada ontem apontou Romney, ex-governador de Massachusetts, com 45% das intenções de votos. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich estava em segundo, com 25%, seguindo pelo ultracatólico Rick Santorum, com 11%, e Ron Paul, com 9%. Outra consulta publicada ontem, do Public Policy Polling, dá a Romney 50% dos votos em Nevada e 25% para Gingrich.

Ao contrário do que ocorreu nas primárias em Iowa e em New Hampshire, em janeiro, Romney mostrou-se favorecido em Nevada por sua religião. Os mórmons representam apenas 7% da população do Estado, mas compõem cerca de 25% do eleitorado republicano registrado para votar nessa prévia. Conhecido dos eleitores, Romney vencera a primária em Nevada em 2008, quando o escolhido pelo partido foi o senador John McCain.

Na quinta-feira, Romney recebeu o apoio do milionário Donald Trump, quando era esperado seu anúncio favorável a Gingrich. "A única pessoa que sabe o que está acontecendo é Trump", afirmou Dan Burdish, coordenador da campanha do ex-presidente da Câmara em Nevada.

Gingrich, na prática, parece ter jogado a toalha nessa etapa. Por um suposto erro de comunicação entre seus assessores, perdeu um encontro com o governador do Estado, Brian Sandoval, na quarta-feira. Sandoval tinha declarado seu voto para o governador do Texas, Rick Perry, que abandonou a disputa em janeiro e manifestou seu apoio a Gingrich. A expectativa de anúncio de seu respaldo ao ex-presidente da Câmara acabou por terra. Vários dos encontros de Gingrich com eleitores também foram abortados ou atrasados nos últimos dias. Ontem, ele tinha apenas dois comícios previstos.

No Maine, o cenário está obscurecido pela falta de pesquisas recentes. A média das consultas calculada pela entidade Real Clear Politics, com base em pesquisas de outubro e setembro, aponta Romney com 24%, seguido por Ron Paul, com 18%.