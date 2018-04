Romney e Obama fazem campanha no Estado de Ohio Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos nesta terça-feira fazem campanha no Estado de Ohio, local que pode decidir a eleição. A disputa pela Casa Branca entra nas últimas quatro semanas com Mitt Romney, do Partido Republicano, assumindo posições mais moderadas e aparentemente tirando a vantagem que o presidente Barack Obama possuía há algumas semanas.