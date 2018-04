Romney e Obama fazem último debate nesta segunda-feira

Pesquisas mostram que os eleitores têm a percepção de que Obama é o candidato que se sairia melhor no quesito relações exteriores, mas Romney tentará utilizar o evento para diminuir esta vantagem.

O republicano vem atacando Obama por causa das explicações incertas sobre o que aconteceu no ataque contra o consulado dos EUA em Benghazi, Líbia, no mês passado. Militantes mataram quatro norte-americanos, incluindo o embaixador Chris Stevens.

A tensão entre Irã e Israel, China, terrorismo e a guerra no Afeganistão são outros assuntos que devem ser abordados durante os 90 minutos de debate. As informações são da Associated Press.