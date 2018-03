'Romney é Robin Hood ao contrário', ironiza Obama

"É como Robin Hood, só que ao contrário", ironizou Obama, chamando-o então de "Romney Hood". Os comentários foram feitos durante um evento de campanha em Connecticut.

Segundo Obama, o plano fiscal de Romney prevê isenções tributárias aos norte-americanos mais abastados e resultará em US$ 2.000 em impostos adicionais por ano às famílias de classe média.

O presidente citou também um estudo do Centro de Política Fiscal, grupo sem vínculos partidários, segundo o qual os milionários dos EUA receberiam isenções fiscais de US$ 250.000 se o plano de Romney eventualmente fosse colocado em prática. As informações são da Associated Press.