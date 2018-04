Romney empata com Obama entre prováveis eleitores

Romney aparece empatado com Obama pela primeira vez este ano nas pesquisas do Journal, tirando uma vantagem de três pontos porcentuais entre prováveis eleitores que Obama tinha no fim de setembro e de cinco pontos porcentuais que o presidente angariava mais cedo no mesmo mês. A subida do candidato republicano ocorre após um desempenho considerado muito bom em um debate em Denver, mais cedo neste mês, e em um contencioso segundo debate com Obama na semana passada.

O levantamento mostrou Romney à frente entre os homens, 53% a 43%, enquanto Obama lidera entre as mulheres, 51% a 43%. No entanto, o apoio dos homens ao candidato republicano cresceu em relação ao mês passado, enquanto a preferência das mulheres pelo presidente recuou levemente. A sondagem, com margem de erro de 3,43 pontos porcentuais para mais ou para menos, ouviu 816 prováveis eleitores entre 17 e 20 de outubro, após o debate presidencial na semana passada.

Entre a amostra total de mil eleitores registrados, Obama aparece à frente de Romney, por 49% a 44%, uma queda em relação à vantagem de sete pontos que o presidente tinha entre eleitores registrados no fim de setembro. A margem de erro dessa amostra é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. As informações são da Dow Jones.