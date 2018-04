Romney fala para Obama 'sair do caminho' O pré-candidato republicano à Casa Branca Mitt Romney, grande vencedor das primárias da Flórida, disse ontem para o presidente dos EUA, o democrata Barack Obama, "sair do caminho". Romney esmagou seu mais próximo rival para a nomeação presidencial republicana, o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich, por uma margem de dois dígitos na Flórida, de acordo com projeções da mídia norte-americana.