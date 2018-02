Romney rebate críticas de sua atuação como empresário O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Mitt Romney, está tentando minimizar as questões sobre seu histórico como empresário, como alguém que manteve parte de sua vasta fortuna em contas no exterior. Já o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, procura aumentar a arrecadação de sua campanha para uma eleição em novembro que vai ser a mais cara, e uma das mais disputadas, da história.