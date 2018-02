Romney reúne-se com os principais líderes do R. Unido

Já nesta quinta, Romney deve se encontrar com o primeiro-ministro David Cameron e com Tony Blair, ex-primeiro-ministro. O republicano também deve reunir-se com Nick Clegg, o vice-primeiro-ministro, e Ed Miliband, líder do Partido Trabalhista, da oposição. As conversas - e as fotos - com políticos ingleses têm como objetivo retratar o candidato como um plausível líder mundial.

"Nós temos uma relação muito especial entre os Estados Unidos e Grã-Bretanha", disse Romney durante uma entrevista no primeiro dia da viagem internacional que também o levará pra Polônia e Israel. "Ela remonta ao nosso começo - cultural e histórico."

Romney é ex-governador de Massachusetts, sem experiência com a política mundial. Ele espera persuadir os eleitores de que suas décadas de homem de negócios o colocaram em contanto com as principais questões internacionais, que não é um novato, e deve ser o presidente em um mundo complexo e perigoso.

A viagem acontece logo após fortes críticas contra a política externa do presidente Barack Obama, que concorre à reeleição pelo Partido Democrata. Romney chegou a acusar a Casa Branca de buscar vantagens políticas ao vazar arquivos secretos com detalhes sobre o ação militar que matou Osama bin Laden.

Com AP