Romney tem 45% dos votos contra 43% de Obama, diz pesquisa

WASHINGTON - Mitt Romney, pré-candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA, receberia 45% dos votos se a eleição fosse hoje, contra 43% para o presidente democrata Barack Obama, de acordo com uma pesquisa New York Times/CBS News divulgada nesta quinta-feira. Embora esteja dentro da margem de erro, o resultado marca a primeira vez em que Romney aparece à frente de Obama, informou o jornal The New York Times.

O levantamento ocorre em um período difícil no que diz respeito à criação de vagas de emprego nos EUA, com o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, admitindo quedas "frustrantemente lentas" na taxa de desemprego.

Em meio à incerteza econômica, a sondagem mostrou uma mudança significativa dos pesquisados em relação à habilidade de Obama em recuperar a economia, com 39% deles dizendo que aprovam o modo como o presidente lida com a economia e 55% respondendo na direção oposta. Na pesquisa Times/CBS de abril, quando as perspectivas para a economia pareciam melhores, 44% alegaram que aprovavam o modo de Obama guiar a economia e 48% afirmaram que desaprovavam.

Os pesquisados disseram ainda que veem o atual presidente como o defensor da classe média: enquanto 46% responderam que as políticas dele favorecem a classe média e os mais pobres, apenas 13% deram a mesma opinião sobre as políticas de Romney.

As informações são da Dow Jones.