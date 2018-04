Romney tem pequena vantagem nas prévias no Minnesota

Romney, que no sábado fortaleceu sua liderança para ser o candidato do partido à presidência dos Estados Unidos ao vencer as prévias de Nevada, tem apenas dois pontos porcentuais de vantagem sobre o ex-senador Rick Santorum. São 29% contra 27%, de acordo com a Public Policy Polling.

Newt Gingrich, cuja campanha parece estar perdendo força, tem 18% das intenções de voto e, Ron Paul, 12%.

Minnesota tem 40 delegados, que por sua vez selecionarão outros delegados para a convenção do Partido Republicano que escolherá quem vai concorrer contra Barack Obama pela presidência em novembro.

Haverá também votações no Missouri e no Colorado na terça-feira. De acordo com a Public Policy Polling, este tem potencial para ser um grande dia para Santorum, embora Romney tenha ganhado força após as prévias da Flórida e de Nevada. Uma pesquisa da PPP mostrou Romney com 40% dos votos no Colorado, ante 26% de Santorum, 18% para Gingrich e 12% para Paul. As informações são da Dow Jones.