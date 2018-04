Romney tenta conter ameaça a seu favoritismo

Com três vitórias nas cinco primárias republicanas iniciais, o moderado Mitt Romney voltou-se contra a única ameaça a seu favoritismo nas votações de ontem no Colorado, Minnesota e Missouri. O ex-senador Rick Santorum, ultracatólico da Pensilvânia, era apontado por pesquisas como líder nas votações em Minnesota e no Missouri. O conservador Newt Gingrich, principal adversário de Romney nas três etapas anteriores, jogou a toalha nessa rodada das primárias.

Colorado e Minnesota representam 76 cadeiras na Convenção Nacional Republicana, em agosto - para garantir a nomeação é preciso obter 1.144 delegados. As prévias no Missouri, no entanto, não elegerão delegados. Elas são chamadas de "concurso de beleza", uma vez que a disputa pelos 52 delegados do Estado só vale mesmo no caucus marcado para o dia 17 de março. No entanto, analistas consideram a votação importante para dar visibilidade à candidatura do vencedor.

O rival do presidente Barack Obama poderá ser conhecido informalmente depois das primárias simultâneas em dez Estados no dia 6, a chamada Superterça, quando desistências são esperadas.

As acusações entre rivais republicanos aumentaram nos últimos dias. O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney acusou Santorum de ter sido um "campeão" no uso de projetos em seu favor durante seu período no Senado e valeu-se do apoio que recebeu dele em 2008, quando concorreu à vaga do partido nas eleições gerais.

"Ele está jogando tudo o que tem em cima de mim. Mas isso não vai funcionar", reagiu Santorum. Para ele, a etapa de ontem seria a última chance de reacender sua candidatura.

Pesquisas. Romney lidera as pesquisas no Colorado, segundo o instituto Public Policy Polling (PPP) realizada entre sábado e ontem. Ele tem 37% das intenções de voto. Santorum vem em segundo com 27%. Gingrich aparece em terceiro com 21%.

Santorum, no entanto, lidera nos outros dois Estados. De acordo com pesquisa do PPP, em Minnesota, ele tem 33% das intenções de voto, seguido por Romney com 24%. No Missouri, Santorum mantém uma frente mais folgada, com 45%. Romney teria 32% no Estado.

Depois da derrota de Gingrich para Romney na Flórida e em Nevada, o ex-presidente da Câmara dos Deputados decidiu investir na Superterça. Ontem, ele fez campanha em Ohio, um dos dez Estados da rodada de prévias de março.

Para as primárias de ontem, Gingrich não teria chances reais. No Missouri, ele nem sequer conseguiu cumprir os requisitos necessários para ser incluído na cédula. Ele também ficou de fora da disputa em Virginia por ter perdido o prazo para se inscrever na disputa. .