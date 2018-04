Romney vence as primárias no Arizona e em Michigan O ex-governador de Massachusetts, o conservador Mitt Romney, venceu as duas primárias republicanas realizadas nesta terça-feira, nos Estados do Arizona e Michigan. No Arizona, confirmando as projeções da rede de TV CNN, com 75% das urnas apuradas e vantagem de mais de 92 mil votos, Romney foi considerado o vencedor, com 48% dos votos, contra 26% de seu rival, o ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum. Em terceiro aparecia o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, com 16% dos votos, seguido pelo ex-senador do Texas, Ron Paul, com somente 8%.