Romney vence em Nevada; Gingrich segue pré-candidato O empresário e ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, venceu as prévias do Estado de Nevada, neste sábado, depois de também ganhar as prévias da Flórida durante a semana. Com 41% das urnas apuradas, Romney já possuía 42% da escola dos republicanos, enquanto o ex-porta-voz do Congresso, Newt Gingrich estava em segundo lugar, com 26,5% dos votos, e o texano Ron Paul tinha 18%.