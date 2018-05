Romney vence em New Hampshire e ganha força para enfrentar Obama

O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney conquistou na noite desta terça-feira sua segunda vitória consecutiva na temporada de prévias republicanas, ao vencer a primária de New Hampshire.

Na semana passada, Romney já havia vencido o caucus de Iowa, que abriu o calendário eleitoral americano.

O resultado desta terça-feira já era previsto por pesquisas, que indicavam Romney como favorito.

A expectativa é de que a contagem final dos votos dê ao ex-governador ampla margem sobre seus adversários, ao contrário da votação em Iowa, vencida por Romney com apenas oito votos de vantagem sobre o segundo colocado, o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum.

Com as duas vitórias, Romney ganha força na briga para ser o candidato republicano que irá enfrentar o presidente democrata Barack Obama na eleição presidencial de 6 de novembro.

O indicado republicano para concorrer à Presidência só será anunciado oficialmente em agosto, na convenção nacional do partido.

Até lá, os seis pré-candidatos ainda na corrida irão se enfrentar em uma maratona de prévias.

Carolina do Sul

A próxima etapa da corrida republicana será realizada no dia 21, na Carolina do Sul, primária considerada crucial na escolha do indicado do partido.

Desde 1980, todos os vencedores nas primárias republicanas da Carolina do Sul acabaram ganhando a indicação final do partido para concorrer à Presidência.

Nesta quarta-feira, os pré-candidatos já estarão no Estado, dando prosseguimento à campanha para conquistar um eleitorado considerado conservador e que dá especial importância a questões sociais, como aborto, casamento gay e imigração.

Nesse cenário, pré-candidatos de perfil mais conservador tentarão convencer o eleitorado de que são a alternativa "anti-Romney", já que o ex-governador é considerado moderado demais por algumas alas do partido. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.