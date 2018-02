Ronald Biggs se casa em prisão de Londres Ronald Biggs, de 72 anos, famoso por ter assaltado um trem pagador no Reino Unido, em 1963, casou-se hoje com a brasileira Raimunda Rothen, 54 anos, mãe de seu filho, Michael, 27, numa cadeia de segurança máxima em Londres. O casamento foi celebrado esta manhã na prisão de Belmarsh, onde Biggs cumpre a pena de 30 anos. Parcialmente paralisado e quase incapaz de falar, Biggs participou da cerimônia sentado numa cadeira. Eles se conheceram há 31 anos, quando Biggs se refugiou no Brasil, e tiveram um filho carioca. Após a cerimônia, da qual participaram 11 pessoas, Raimunda mostrou o anel de casamento na saída da prisão, ao lado de seu filho e da neta Ingrid, de dois anos. ?Ele estava visivelmente emocionado?, disse Michael. ?O casamento era muito importante para ele. Foi uma breve cerimônia familiar, muito bonita, com muito amor. Estamos muito felizes por nossa família estar reunida mais uma vez?, declarou. Após pelo menos quatro pedidos de Biggs, Raimunda concordou com o casamento. Ela mora atualmente na Suíça e visitou Biggs várias vezes na prisão. Segundo o tablóide inglês The Sun, graças ao casamento, o filho de Biggs poderá obter cidadania britânica e ficar no país para acompanhar o pai doente. O Ministério do Interior britânico informou que pode rever a situação de Michael, depois de ter inicialmente vetado sua presença no país. Com vários problemas de saúde causados por derrames cerebrais, Biggs entregou-se à Justiça britânica em maio do ano passado, após passar mais de 35 anos foragido. Biggs está internado no hospital da prisão, onde cumpre os 28 restantes da pena, que interrompeu após 15 meses preso, quando escapou da cadeia de Wandsworth, em 1965. Biggs confessou sua participação na emboscada ao trem, que fazia o trecho Glasgow-Londres, em 1963, assalto que rendeu ao grupo 2,6 milhões de euros.