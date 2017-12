Ronald Reagan faz 91 anos O ex-presidente americano Ronald Reagan completou nesta quarta-feira 91 anos - com o que estabeleceu um recorde, ao tornar-se o primeiro ex-mandatário dos EUA a chegar aos 91 anos. O atual presidente George W. Bush enviou-lhe um lindo presente: aprovou uma lei para transformar a casa em que Reagan passou sua infância em Dixon, Illinois, em um monumento nacional. A lei autoriza o Departamento do Interior (que nos EUA se encarrega da ocupação do solo) a comprar o imóvel de Dixon, hoje pertencente a uma fundação privada. Ali, o idoso ex-presidente, hoje vítima do mal de Alzheimer, viveu entre os 9 e os 12 anos, na década de 20. Entre as outras iniciativas programadas em homenagem ao ex-presidente mais idoso da história americana - ao superar o ex John Adams, que chegou aos 90 anos e 8 meses - está a de um assessor da municipallidade de Los Angeles, que propôs proclamar o dia 6 de fevereiro como o "Ronald Reagan Day". O reconhecimento não se limitaria aos 8 anos em que Reagan esteve na presidência (1980-1988). Los Angeles deveria também recordar "o talento e as energias" por ele dedicados ao cinema - onde, no entanto, o ex-presidente nunca chegou a ser um astro de primeira grandeza.