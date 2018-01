Ronald Reagan não fala e nem anda mais O ex-presidente americano Ronald Reagan, de 92 anos, raramente acorda, não é capaz de caminhar nem de falar, segundo parentes próximos e médicos informaram à revista People. "Quando está acordado, o que não ocorre tão freqüentemente, pode lançar um olhar às árvores do outro lado da janela", disse sua filha, Patty Davis. "Reagan está em um processo de contínua deterioração neurológica causado pelo mal de Alzheimer", explicou John Hutton, que foi médico do ex-presidente no período em que ele ocupou a Casa Branca, de 1981 a 1989. "Ocasionalmente o sentam numa cadeira de rodas e o levam para um lugar de onde pode ver a cidade, mas ele sempre parece distraído", disse Hutton. "Ninguém pode assegurar que ele gosta do que vê." Num ensaio que acompanha o artigo da People, Patty diz que as pessoas devem saber que seu pai já não exerce nenhuma de suas faculdades. "Seria uma injustiça para cada família que tem alguma vítima de Alzheimer se disséssemos que algo além disso é verdade", afirma. "Não creio que meu pai concordaria com que mentíssemos sobre essa situação", acrescentou.