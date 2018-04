Roqueiro vira ministro do Meio Ambiente O roqueiro Peter Garrett , ex-vocalista da banda australiana Midnight Oil, foi nomeado ontem ministro do Meio Ambiente e da Cultura na Austrália. O novo primeiro-ministro, Kevin Rudd, eleito no fim de semana, nomeou ainda quatro mulheres para seu gabinete de centro-esquerda, que assumirá na segunda-feira.