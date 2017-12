Rosales vota na Venezuela e denuncia atrasos nas eleições O candidato à presidência da Venezuela Manuel Rosales, que representa a oposição a Hugo Chávez, votou pouco depois das 10 horas (12 horas de Brasília) em um centro eleitoral de Maracaibo e denunciou atrasos que, na sua opinião, podem ser deliberados em algumas seções. Em meio ao assédio de jornalistas e eleitores, Rosales afirmou que houve demora e irregularidades em alguns centros e pediu ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que agilize o processo em locais onde, disse, há "máquinas paralisadas". O candidato de mais de 40 partidos da oposição destacou que os eleitores devem examinar suas cédulas com atenção para que não ocorram problemas quando forem votar. Em suas declarações à imprensa, Rosales, governador do estado Zulia, parabenizou a população por seu "civismo" e pelo comparecimento "em massa" nas seções eleitorais. Além disso, elogiou o "Plano República", elaborado pelas Forças Armadas para garantir a segurança no pleito, e disse que, "apesar de todas as previsões, hoje a Venezuela vota, maciçamente, em paz e de maneira civilizada". O candidato da oposição, principal adversário do presidente Hugo Chávez, que tenta a reeleição, conclamou os que ainda não foram votar dêem "sua opinião". Perguntado sobre os resultados da eleição, Rosales se limitou a dizer que o céu está claro, um indício de que "melhores tempos virão". "O céu está lindo, está brilhante, está azulzinho", frisou Rosales, em alusão à cor "azul", que marcou sua campanha contra o "vermelho" do "chavismo". O candidato, que disse que voltará para Caracas, onde acompanhará a apuração, demorou vários minutos até chegar a sua seção e votar. Depois, ao sair, teve dificuldades para abrir passagem entre os vários seguidores e jornalistas que o rodeavam.