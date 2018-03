Rosto do franco-atirador ainda é desconhecido Policiais que investigam a série de ataque do misterioso franco-atirador, que já matou nove pessoas e feriu duas nos arredores da capital americana, disseram nesta quarta-feira que os dados fornecidos até agora por testemunhas não permitem a confecção de um retrato falado do suspeito. Depois do ataque de segunda-feira à noite, quando o atirador cometeu seu nono assassinato, várias pessoas disseram tê-lo visto em ação, aumentando a esperança da polícia de finalmente identificá-lo. Mas, segundo a porta-voz da polícia do Condado de Montgomery, Nancy Demme, as descrições que essas testemunhas fizeram do assassino eram tão díspares que não permitiram a elaboração de um desenho confiável. "Infelizmente, por causa da escuridão e da distância, as testemunhas não puderam ver bem o homem", disse Nancy. "Assim, os peritos não puderam fazer um retrato." Neste último ataque, que causou a morte de Linda Franklin - uma funcionária do FBI -, várias testemunhas disseram também ter anotado placas do veículo supostamente usado pelo atirador, uma van Chevrolet Astro ou Ford Econoline. Os porta-vozes dos investigadores não deram indicações sobre o quanto esses dados poderiam ajudar para a captura do assassino. Além das nove mortes, o atirador de Washington causou também ferimentos em duas pessoas - uma das quais um garoto de 13 anos atingido na frente de sua escola e internado em estado grave.