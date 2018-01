Rosto do papa João XXIII está intacto O rosto do papa João XXIII permanece intacto 37 anos depois de sua morte. Técnicos e especialistas do Vaticano encarregados de reconhecer os restos mortais do pontífice se comoveram e se surpreenderam diante da face do papa, imutável apesar do passar do tempo. O reconhecimento foi feito em 16 de janeiro deste ano, em virtude da transferência da tumba papal das grutas localizadas dentro da Basílica de São Pedro. A operação, da qual participaram várias autoridades da Santa Sé, inclusive o secretário de Estado, cardeal Angelo Sodano, foi certificada e descrita em um "informe sobre o reconhecimento canônico", acompanhado por uma ampla documentação fotográfica. O fenômeno do rosto que permaneceu intacto não é excepcional, entretanto, é considerado pouco comum, sobretudo porque o corpo de João XXIII não foi embalsamado, mas tratado apenas com formol. Embora o fato não possa ser considerado um milagre, ele acrescenta mais um ponto no currículo do papa Roncalli, proclamado beato em 3 de setembro do ano passado.