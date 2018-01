Roubados diamantes de mostra de antigüidades em Paris Dois diamantes, no valor de ? 11,5 milhões, foram roubados do mostruário em que estavam expostos, numa exibição de antiguidades perto do Museu do Louvre. O roubo em pleno dia, durante a 22ª Bienal de Antiquários, no Carrousel du Louvre. Os ladrões se aproveitaram do momento em que um funcionário de afastou do local para uma pausa no trabalho. O estande em que ocorreu o furto pertence à relojoaria e joalheria suíça Chopard, dizem os organizadores da mostra. A investigação policial preliminar mostra que não há alarme ou câmeras de segurança no mostruário, e que não há sinais de arrombamento. Os ladrões, não identificados, escaparam com um diamante branco de 47 quilates, no valor de ? 6 milhões e um diamante azul de 15,74 quilates no valor de ? 5,5 milhões.