Roubaram os computadores que controlam o trânsito de Santiago O roubo de dois computadores da central que controla o funcionamento de cerca de 800 semáforos nas ruas de Santiago, no Chile, causou um congestionamento de trânsito descomunal na manhã de hoje. Segundo o chefe da Central Operacional de Controle de Trânsito, Fernando Jofré, os equipamentos roubados são precisamente os que controlam o trânsito nas ruas mais movimentadas da capital chilena. Jofré informou que os dois computadores roubados estão avaliados em cerca de US$ 91,3 mil. Nas principais avenidas da cidade foram observadas pela manhã longas filas de veículos, que chegaram a triplicar o tempo de chegada dos motoristas a seus destinos. De acordo com o subsecretário de Transporte de Santiago, Patricio Tombolini, a situação deverá se normalizar apenas na próxima segunda-feira.