RSF denuncia assédio à imprensa A entidade Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou uma "censura maciça" da imprensa pelo governo do Irã durante as eleições. "Enquanto fraudes se confirmam, o Estado aplica uma política de propaganda e censura para legitimar a vitória de Mahmoud Ahmadinejad", afirmou a RSF. O repórter do "Estado" Lourival Sant?Anna não pôde continuar no Irã porque teve negada sua requisição para estender a vigência de seu visto.