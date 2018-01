Rubio ganha novos apoios para a sua candidatura nos EUA

MIAMI - O senador de origem cubana Marco Rubio, um dos principais personagens da corrida pela candidatura republicana à presidência dos EUA, recebeu na segunda-feira o apoio de três congressistas da Flórida que estavam ao lado de Jeb Bush, fortalecendo a sua mensagem de que ele pode se tornar o favorito das forças tradicionais do partido, o candidato em torno do qual os republicanos podem se unir.

A campanha de Rubio informou que Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart e Carlos Curbelo, além do ex-representante Lincoln Díaz-Balart, apoiarão o jovem senador pela Flórida, que tem como principais rivais Donald Trump e Ted Cruz.

O governador de Arkansas, Asa Hutchinson, o senador Orrin Hatch, de Utah, e o ex-candidato a presidência pelo partido Bob Dole também disseram que vão apoiar a indicação de Rubio para concorrer à presidência nas eleições de 8 de novembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três líderes republicanos de Nevada, Cresent Hardy e Mark Amodei, parlamentares da Câmara dos Deputados, e o senador Dean Heller, foram outros nomes de destaque do partido a anunciar apoio a Rubio durante os preparativos para as prévias no Estado.

"Eu estou feliz por apoiar @marcorubio porque ele é a melhor opção para manter o nosso país seguro", escreveu Hutchinson em sua conta no Twitter.

O senador Hatch, que inicialmente havia apoiado Bush porque ele tinha mais experiência, qualificou Rubio como o "candidato mais sério", na comparação com o líder da disputa, Donald Trump. "Eu sinto que ele tem a base para poder realmente ajudar a arrumar essa bagunça", afirmou Hatch à imprensa.

A maioria dos analistas políticos concorda que Rubio pode ser o mais beneficiado com a retirada de Bush, que foi seu protetor quando era governador da Flórida. Uma parte importante número de votos de Bush pode se voltar para Rubio, mas os analistas não têm certeza de que o mesmo vá acontecer com os doadores da campanha do ex-governador, filho e irmão de presidentes.

Os pré-candidatos republicanos se enfrentarão nesta terça-feira, 23, nas primárias de Nevada. Segundo uma pesquisa da Flórida International University, realizada antes dos resultados das primárias da Carolina do Sul, no sábado, 37,2% dos hispânicos republicanos de Nevada tinham intenção de votar em Trump.

Rubio aparece em segundo lugar em intenções de votos, com 16,4%, que pode aumentar, pois 11,4% pensaram em votar em Bush quando foi feita a pesquisa, que tem uma margem de erro de 4% a 5% e foi feita com 1.001 pessoas através de telefones celulares. / EFE e REUTERS