Ruckauf pode ser o novo chanceler argentino Uma fonte ligada ao governo da província de Buenos Aires informou à Agência Estado que o governador Carlos Ruckauf já teria aceito o cargo de chanceler oferecido a ele pelo novo presidente da Argentina, Eduardo Duhalde. Ruckauf foi o articulador político da candidatura de Duhalde à presidência da Argentina e desde segunda-feira, quando o nome de Duhalde começou a ser cogitado, havia informações que ele poderia assumir o cargo das Relações Exteriores. Ainda hoje, o governador da província argentina de Santa Cruz, Néstor Kirchner, não aceitou o cargo de chefe de Gabinete da Presidência, proposto pelo presidente Eduardo Duhalde. "Agradeço a deferência de Dr. Duhalde, mas prefiro ajudá-lo no meu cargo de governador, eleito pelo povo", afirmou Kirchner, um dos principais opositores à escolha do presidente sem eleições diretas. Junto com José Manuel de la Sota , Kirchner também era candidato à Presidência.