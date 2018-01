Ruim para Aznar se atentado for da Al-Qaeda, diz analista O sociólogo Emir Sader, professor da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), acredita que o primeiro-ministro espanhol José María Aznar, não vai desistir de explorar a possibilidade de que o grupo separatista basco ETA esteja ligado ao atentado de 11 de março em Madri pelo menos até domingo. A hipótese é a mais favorável para o partido do premiê nas eleições do fim do semana. Em artigo para a Agência Carta Maior, Sader diz que a atitude do líder espanhol está claramente em contraposição à imprensa internacional, à declaração de suposto representante do ETA, que negou responsabilidade pelo ataque, e ao fato de um grupo ligado à Al-Qaeda ter assumido o ataque. O problema para Aznar é que, caso seja mesmo a Al-Qaeda a responsável pelo atentado, recaem sobre o governo responsabilidades graves, "por ter levado a Espanha a um aventureiro apoio aos EUA na guerra e invasão do Iraque, atitude pela qual o governo de Aznar colocou o povo espanhol em situação de fragilidade, que terminou resultando nas centenas de vítimas" afirma o sociólogo. Neste caso, segundo Sader, passada a comoção imediata - certamente apenas depois das eleições de domingo -, seriam o PP e o governo de Aznar que "pagariam o preço dos sacrifícios do povo espanhol". Mas, se o ETA estiver por trás dos ataques, a Espanha se unificaria contra o terror do grupo separatista, isolado na região basca. O PP, de Aznar, emergiria como cabeça da unidade nacional contra os terroristas, e estaria garantida sua continuidade no governo.