Rumores de morte de Fidel tomam internet Rumores sobre a morte do líder cubano Fidel Castro circulavam ontem na internet pela terceira semana consecutiva. O jornal americano Miami Herald anunciou em tom irônico que a morte de Fidel seria anunciada "primeiro às 14 horas, depois às 16 e depois às 17". De acordo com a reportagem, desde que Fidel entregou o poder ao seu irmão Raúl, a comunidade cubana nos EUA acredita que a morte do líder é iminente.